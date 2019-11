Cearense é preso no Pará suspeito de estuprar criança de nove anos, no interior do Ceará

Um cearense suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de nove anos, foi preso nesta quinta-feira (7), na cidade de Concórida, no estado do Pará.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu em dezembro de 2018, quando o homem abusou da criança e, após o crime, fugiu da cidade de Jaguaretama, no Ceará. As investigações apontaram que o suspeito trabalhava próximo à casa da vítima e tinha o costume de frequentar a residência da menina.

Ele foi encontrado no local de trabalho em uma churrascaria, na cidade de Concórdia, e teve o mandado de prisão cumprido por agentes da Polícia Civil do Pará (PCPA) que atuaram em conjunto com a Polícia Civil do Ceará.