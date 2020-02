Ceará registra 29 homicídios em 24 horas

O estado do Ceará registrou 29 homicídios no período de 24 horas, entre 6h de quarta (19) e o mesmo horário da quinta-feira (20). O número foi divulgado pela assessoria do Governo do Estado.

O dado chama atenção pelo aumento do número de crimes. Conforme a Secretária de Segurança do Estado, a média diária de assassinatos no Ceará, em 2020, é de 6 por dia.

O aumento acontece em meio a um movimento de grupo de policiais militares que reivindicam aumento salarial.

Dia mais violento do ano

Segundo a SSPDS, este ano, o dia com maior número de homicídios foi 18 de janeiro. Foram registrados 17. Já o segundo dia mais violento foi 25 do mesmo mês, com 15 homicídios. Os dias 4 e 17 de janeiro registraram 13 homicídios.

Os dados são atualizados mensalmente, por isso as últimas 24 horas e registros do mês de feveiro ainda não estão disponíveis para consulta no site da secretaria.