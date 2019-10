Caso Jamile: Investigações já contam com o depoimento de 62 pessoas

As investigações sobre a morte da empresária Jamile de Oliveira Correia contaram nesta sexta-feira (25) com mais quatro depoimentos. Desta forma, chega a 62 o número de pessoas convocadas para auxiliar na apuração do caso. A polícia trabalha com as hipóteses de suicídio e feminicídio, cujo principal suspeito seria Aldemir Pessoa Júnior, companheiro da empresária. O disparo que vitimou Jamile aconteceu em 29 de agosto.

Compareceram ao 2º Distrito Policial nesta sexta-feira um amigo de Jamile e Aldemir, a namorada do filho de Aldemir, a mãe da depoente anterior e o irmão da vítima, Aurimar Oliveira.

Aurimar asseverou, em entrevista ao deixar a delegacia, a opinião da família da vítima de que ela não teria tirado a própria vida. "Suicídio nunca passou pela cabeça de ninguém. Suicídio é uma coisa descartada".

Segundo Aldemir, contudo, Jamile se matou com um tiro no peito. As investigações se voltaram para a suspeita de feminicídio quando a família da empresária alegou que o companheiro teria interesse na herança da vítima. Além disso, vídeos anteriores ao momento do tiro mostram que, no fim noite do dia 29 de agosto, Jamile foi agredida pelo namorado no estacionamento do prédio onde houve o disparo.