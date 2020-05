Casal é baleado dentro de casa na zona rural de Forquilha

Um casal foi baleado nesta quinta-feira (21), no interior de sua residência na localidade de Rasteira, zona rural do município de Forquilha. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A mulher foi socorrida para uma unidade hospitalar.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a casa do casal foi invadida por três suspeitos armados, que efetuaram os disparos contra as vítimas e fugiram em seguida.

A vítima fatal foi identificada pela polícia como Rogério Sousa Vasconcelos, de 20 anos. O atual estado de saúde da companheira do rapaz não foi informado. A Delegacia Regional de Sobral investiga o caso.