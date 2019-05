Caminhoneiro suspeito de estuprar quatro crianças em Russas é preso no Paraná

Um caminhoneiro de 53 anos suspeito de estuprar quatro crianças no município de Russas, no interior do Estado, foi preso em Arapongas, Paraná, nesta segunda-feira (29). Os crimes foram cometidos no ano passado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem utilizava a cabine do caminhão para cometer os crimes. Antes de soltar as crianças, ele as ameaçava. As quatro garotas são da mesma família, sendo uma delas enteada do suspeito. As meninas têm entre 8 e 11 anos de idade.

Policiais civis da Delegacia Regional de Russas apontaram que o caminhoneiro estava escondido na cidade de Arapongas, no Paraná, e passaram as informações para a Polícia Civil da região. Agentes de segurança paranaense capturam o suspeito.

Agora, ele aguarda os trâmites necessários para ser transferido para o Ceará, onde deverá responder por estupros de vulneráveis.