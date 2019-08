Caminhão desgovernado bate de frente com van e mata garoto de sete anos, em Assaré

Um caminhão desgovernado carregado de bois bateu de frente com uma van e matou um garoto de 7 anos no quilômetro 5 da CE-176, entre o município de Assaré e o distrito de Aratama, interior do Ceará, na tarde deste sábado (31).

De acordo com a polícia, a topique de passageiros havia saído do distrito e seguia em direção a cidade de Assaré quando foi atingida pelo veículo.

Uma menina de 2 anos está entre os feridos. Ela foi transferida para o Hospital Santo Antônio, em Barbalha, com escoriações pelo corpo e um corte na cabeça.

Já os outros passageiros foram atendidos no Hospital Municipal Nossa Senhora Das Dores, com ferimentos leves.