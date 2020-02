Camilo Santana visita comandos e quartéis militares

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), visitou comandos e quartéis da Polícia Militar e dos Bombeiros, nesta sexta-feira (21). Em vídeo divulgado pelo Governo do Estado, Camilo elogiou os profissionais em serviço.

“Confio na Polícia Militar do Ceará e os cearenses confiam em vocês”, disse. O governador afirmou ainda que vai continuar fazendo “tudo o que puder para valorizar a gloriosa tropa da PM.”

A paralisação dos policiais e bombeiros militares teve início na tarde da terça-feira (18). O estado registrou 51 assassinatos em 48 horas - entre as 6h de quarta (19) e as 6h desta sexta-feira (21) - em meio aos motins de policiais e bombeiros por aumento salarial.

“Esse é o momento para estarmos todos juntos para defender o povo cearense. Quero parabenizar pelo trabalho de cumprir o nosso papel constitucional de defender o povo cearense”, disse ainda Camilo Santana (PT) em visita aos quartéis.

A proposta do governo é aumentar de R$ 3,2 mil para R$ 4,5 mil, o salário dos soldado da PM, de forma gradativa até 2022. O grupo de policiais que realiza as manifestações reivindica que o aumento para R$ 4,5 mil seja implementado já em 2020. O governador afirmou ao Diário do Nordeste que a anistia aos profissionais envolvidos é uma questão fora de cogitação para o Governo do Estado.

Forças Armadas

Ainda nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto autorizando a ação de tropas das Forças Armadas no Ceará, enquanto o estado enfrenta o motim de policiais militares. O envio acontece em meio a um movimento de grupo de policiais militares que reivindicam aumento salarial e após o senador licenciado Cid Gomes (PDT) ter sido baleado quando tentava entrar com uma retroescavadeira em um quartel militar de Sobral, na Região Norte do Estado.