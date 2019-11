Cadeirante é morto a tiros e criança de 3 anos é atingida de raspão em Caucaia

Um cadeirante foi morto a tiros e uma criança de 3 anos foi atingida de raspão na Rua 110, no Bairro Planalto Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta quarta-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, Carlos Alberto Franco da Rocha, de 20 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu durante atendimento no Hospital Municipal Doutor Abelardo Gadelha da Rocha, também em Caucaia. A criança, sobrinha do Carlos, foi atingida na perna e também foi levada para a unidade hospitalar.

Ainda de acordo com os agentes, Carlos estava na calçada de casa quando foi abordado por dois homens que atiraram na direção dele. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram.

Conforme a PM, foi a terceira vez que Carlos sofreu um atentado de morte. Inclusive, ele perdeu o movimento das pernas em uma dessas ações.