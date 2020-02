Aposentada paulistana é presa pela PF em Fortaleza por fumar dentro de avião durante voo

Uma aposentada paulistana de 52 anos foi presa pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Fortaleza por fumar dentro de um avião que saiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em direção à capital cearense. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (12).

Segundo a Polícia Federal, a mulher fumava dentro do lavatório da aeronave quando os alarmes de emergência foram acionados. Em razão do protocolo de segurança de voo, uma comissária se dirigiu até o compartimento e, ao abrir a porta, viu a passageira apagando o cigarro.

Quando o avião aterrissou em Fortaleza, a mulher foi retirada de dentro do avião e conduzida à sala da PF no aeroporto. De lá, ela foi levada para a superintendência do órgão, no Bairro de Fátima, onde foi autuada pelo crime de expor a perigo aeronave, com pena de reclusão de dois a cinco anos.