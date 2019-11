Após assalto, suspeito engole cordão da vítima e entra no mar para fugir da polícia

Um suspeito de assalto engoliu o cordão da vítima e entrou no mar para fugir da polícia na Praia de Iracema, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (20).

De acordo com o sargento Gama, do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), a vítima estava passeando com a família na Avenida Beira Mar, quando foi abordada por dois criminosos. Um deles conseguiu fugir antes da chegada dos agentes.

Segundo o sargento, Daniel Ferreira Gomes foi resgatado por um bote, com o apoio do Corpo de Bombeiros.“A gente acionou o pessoal do bote, os bombeiros e um policial fizeram a varredura e conseguiram resgatá-lo dentro da água”, afirma.

Criminoso foi encaminhado para o 9º Distrito Policial, no Bairro Antônio Diogo e em seguida levado para a Delegacia de Capturas, no José Bonifacio. Ele tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e furto.