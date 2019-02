Agente sanitária morre ao cair no fosso de elevador no Centro de Fortaleza

Uma agente sanitária morreu ao cair no fosso de um elevador no sexto andar de um prédio do Centro de Fortaleza, no fim da manhã desta quarta-feira (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima acionou o elevador, as portas abriram, mas o equipamento continuou no térreo. Sem notar, ela caiu no fosso.

Mara Sousa dos Santos, de 55 anos, foi ao prédio para realizar atendimento em um dos apartamentos.

A perícia, que esteve no local, informou que não foi constatado nenhum documento de inspeção predial ou de manutenção do elevador. O síndico do prédio não compareceu no edifício, segundo a polícia.

Os Bombeiros foram acionados às 10h40, mas quando chegaram ao local, Edifício Residencial Pimentel, de nove andares, na Rua Pedro Pereira, esquina com a Rua Princesa Isabel, já encontraram a mulher sem vida.

"Pessoa iluminada, guerreira e competente"

A agente trabalhava no Posto Paulo Marcelo, no Centro. Os Sindicatos dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias no Estado do Ceará (Sinasce) e dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará (Sindsaúde) lamentaram a morte de Mara.

“Mara Santos será sempre lembrada como uma pessoa iluminada, guerreira, simpática e competente que amava seu trabalho e era fervorosa torcedora do Fortaleza. Lamentamos profundamente o falecimento da companheira. O Sinasce está se colocando à disposição da família e deseja que Deus dê o seu conforto nessa perda tão trágica”, publicou o Sinasce.

"A Direção do Sindsaúde lamenta o ocorrido e se solidariza aos familiares e amigos da ACS Mara Santos", disse o Sindsaúde.