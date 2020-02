Agente penitenciário é baleado no bairro Luciano Cavalcante

Um agente penitenciário foi baleado, na noite deste domingo (23), no Bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

Segundo informações de um amigo do agente que o socorreu, ele estava em frente de um pet shop, na rua Thompson Bulcão, quando quatro suspeitos em um automóvel efetuaram vários tiros.

Ainda de acordo com o amigo do agente que é Guarda Municipal, a vítima foi levada para hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O agente passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é estável. Ninguém foi preso.