Adolescentes são baleados e um deles morre ao tentar assaltar loja na Av. Osório de Paiva

Quatro adolescentes foram baleados na Avenida Osório de Paiva, no bairro Bom Jardim, quando tentavam assaltar uma loja de autopeças na região, na tarde desta sexta-feira (5). Um dos garotos morreu no local. Os jovens estavam com a farda de uma escola municipal.

Segundo a equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, os adolescentes estavam tentando assaltar o comércio, quando um homem não identificado percebeu a ação e disparou contra os jovens.

Uma testemunha, que estava dentro da loja no momento do ocorrido, relatou à TV Diário que eram três adolescentes e não quatro. A quarta pessoa atingida pelos disparos seria um ciclista, que estava passando pelo local no momento e foi atingido.Esta versão não foi oficialmente confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ainda conforme a testemunha, o ciclista é um sapateiro conhecido na região.

A reportagem tentou contato com a Secretaria da Segurança.