Adolescente de 14 anos morre baleado por policial no Mirante do Vicente Pinzón

Um policial militar foi preso após disparar um tiro e matar um adolescente de 14 anos durante uma abordagem em uma praça do Bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) afirmou por meio de nota que o agente foi identificado e autuado em flagrante pelo fato e levado para o Presídio Militar.

Os outros policiais que estavam na ocorrência disseram o soldado (que não teve o nome divulgado) efetuou disparos para o chão que atingiram Juan Ferreira dos Santos. O jovem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Conforme a Polícia Civil, as investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda de acordo com a polícia, a equipe faz parte da 2ª Companhia do 8° Batalhão da Polícia Militar e esteve por volta das 22h30 no Mirante do Vicente Pinzón, local em que havia uma reunião de jovens.

A composição relatou para a direção da Polícia Militar que, no local, foi observado que havia uma ação suspeita. Os policiais se aproximaram para realizar uma averiguação e abordagem, momento em que algumas pessoas resistiram e começaram a arremessar pedras contra os policiais, o que os levou a reagir.