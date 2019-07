Acusado de matar mulher a facadas no Bairro Jacarecanga é condenado a 15 anos de prisão

Acusado pelo assassinato da mulher Simone Vitoriano Mendes de Sousa, Leandro Mendes de Sousa foi condenado a 15 anos de reclusão por feminicídio, nesta terça-feira (16). A pena deve ser cumprida em regime fechado.

O crime ocorreu na tarde do dia 30 de abril de 2018, no Bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Segundo denúncia do Ministério Público do Ceará, o réu matou a então companheira com 15 golpes de faca.

Ainda segundo o MPCE, o processo foi amparado pelo programa “Tempo de Justiça”, projeto de parceria entre Ministério, Poder Judiciário, Defensoria e Secretaria da Segurança Pública do Ceará, com apoio técnico da vice-governadoria do estado.

“O Comitê realiza reuniões mensais com todos os órgãos para avaliação dos resultados e identificação de problemas, desde a fase de inquérito até o julgamento, com a finalidade de propor medidas para reduzir os índices de criminalidade no Estado, por meio do aumento da celeridade dos processos judiciais de crimes contra a vida ocorridos em Fortaleza”, aponta o MPCE.