150 quilos de cocaína etiquetadas com marcas de grife são apreendidos pela PRF em Horizonte

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na noite desta segunda-feira (3) 150 quilos de cocaína etiquetados com marcas de grifes internacionais. O material estava escondido dentro de um caminhão, abordado no quilômetro 38, da BR-116, no município de Horizonte. O motorista foi preso.

Conforme os policias da PRF, o veículo foi abordado após trafegar com o sistema de iluminação traseiro com defeito. Durante a inspeção, os agentes localizaram vários pacotes do entorpecente com marcas como Prada, Chanel e Grey Goose na carroceira.

“No momento da realização dessa vistoria minuciosa, ao levantar o colchão da cama do motorista, que fica na cabine, a gente constatou a existência dessa quantidade de droga de cocaína pura”, afirma A. Antunes, agente da PRF.

Marcos Jean da Silva Dantas, de 31 anos, natural do Rio Grande de Norte, foi preso em flagrante e levado para a sede da PRF em Itaitinga, onde foram realizados os primeiros levantamentos sobre a droga. Em seguida o preso e o material foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, em Fortaleza. A polícia não divulgou para onde o suspeito iria levar a droga.

Segundo o agente A. Antunes, as etiquetas de marcas famosas são usadas pelos criminosos para associar a pureza e a qualidade da droga. “Eles associam sua droga dizendo que a qualidade é semelhante, ou seja, é uma droga de grife”, disse.