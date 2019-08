Criança desaparecida é encontrada morta em Pacatuba; mãe e padrasto são presos em flagrante

O corpo de Maria Esther Farias Campelo, de 1 ano e 10 meses, foi encontrado enrolado em um lençol, no fim da manhã desta quarta-feira (21), em um matagal próximo da Estrada dos Macacos, no bairro Bom Retiro, em Pacatuba. Os policiais civis do 29º Distrito Policial prenderam em flagrante a mãe e o padrasto da criança, Franciel Lopes de Macêdo e Ana Cristina Farias Campelo, por envolvimento no crime.

Forjando o desaparecimento, a mãe da vítima - que está grávida de 3 meses, registrou boletim de ocorrência ao 29º Distrito Policial na tarde de terça-feira (20), informando que a criança havia sido raptada em Maracanaú. Em depoimento, alegaram que a criança teria sido sequestrada por um casal armado, que estava em um carro preto, enquanto a vítima encontrava-se no colo da mãe, na garupa de uma bicicleta.

O casal está junto há quase quatro meses.

Corpo da criança foi encontrado enrolado em um lençol, em matagal na Pacatuba, 24 horas depois de B.O. registrado pela mãe informando "rapto". Leábem Monteiro/ SVM

Depoimento de irmã de padrasto ajudou a desvendar o crime

A suspeita de que o casal seria o responsável pelo crime surgiu depois que a irmã do padrasto prestou depoimento relatando que viu o casal sair de casa carregando a criança envolta em um lençol. Ela contou ainda que Maria Esther chorava demais e exigia muita atenção da mãe.

Em depoimento à polícia Ana Cristina acabou informando a localização do corpo da criança e saiu com policiais em diligências. Franciel detalhou, em depoimento, que Maria Esther teria sido morta com socos no estômago, nas costas e enforcamento.