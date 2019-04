Crianças usam corda para atravessar estrada inundada por rio na volta da escola em Baturité

Em Baturité, crianças de três localidades do município precisam atravessar um rio agarradas às costas dos pais e com ajuda de uma corda ao retornar da escola, para chegar em casa. A solução encontrada, já que o ônibus escolar não consegue passar pela estrada, em trecho inundado com as águas do rio Jordão, foi registrada em vídeo por uma moradora. Nesta terça-feira(2), o nível da água diminuiu e o ônibus escolar conseguiu seguir, normalmente, pela passagem do rio.

O prefeito do município, Francisco Assis Arruda (PDT), diz que a situação é “pontual”, e que os alunos são liberados das aulas quando não há condições de travessia. "Não tem passagem, é muito perigoso, os professores estão orientados quanto a isso", ressalta Arruda.

As crianças e outros moradores que precisam enfrentar a passagem vivem nas localidades de Jordão, Flores e Veneza. Um deles afirma que quase foi arrastado pelas águas em uma das vezes.

“Fiquei branquinho (de nervoso), entrou água nos meus ouvidos, nariz, a água suja”, conta Genilson.

O agricultor Marco Antônio afirma que a situação oferece perigo para todos. “É um perigo muito grande pra nós, que somos pais, e pros alunos. Atravessamos os filhos e as crianças das outras pessoas também. Aqui já tem passado até mulher de resguardo”, revela.

Ainda segundo Antônio, em alguns casos os pais pagam para que outras pessoas atravessem seus filhos. “Quando a mãe não pode, que tem medo de cair no rio, paga uma pessoa pra poder passar. Tem gente que não passa. E foi o que aconteceu ontem”, comenta, se referindo ao episódio registrado em vídeo.

O prefeito Arruda confirmou, no entanto, que não há projeto de ponte ou obra que solucione o problema na região. "É uma situação eventual. A prefeitura, no momento, não tem projeto de solução para aquele área. Se houver recurso a gente faz a ponte, mas é uma coisa muito pontual, um investimento muito grande pra uma situação eventual. No momento temos outras prioridades", justificou.