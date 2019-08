Paulo César Norões: Missão de Cabeto é acalmar deputados

São muitas as dúvidas dos deputados estaduais em relação à nova Plataforma de Modernização da Saúde, apresentada na semana passada pelo Governo do Estado. Há muita preocupação com a realocação de recursos e o temor de que alguns municípios acabem prejudicados.

Daí, a importância da presença do secretário Dr. Cabeto na Assembleia, nesta terça-feira (27), para apresentar o projeto aos deputados. São eles que têm a prerrogativa de avaliar e, se for o caso, aprovar a proposta.

"Os parlamentares terão a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre a matéria que visa fortalecer a regionalização do serviço de saúde", ressalta o líder do Governo, deputado Júlio César Filho.

Cidadania polêmica

Já tem data a solenidade de entrega do título de cidadão cearense ao economista João Pedro Stédile, um dos líderes e fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Será no dia 24 de setembro, às 15 horas, no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa. A iniciativa do projeto de lei foi do deputado Elmano Freitas (PT), aprovado e sancionado pelo governador Camilo Santana (PT).

As massas

Roda de observadores da cena política cearense debatia as possíveis candidaturas à sucessão do prefeito Roberto Cláudio, em Fortaleza. Foi quando alguém citou Geraldo Luciano Matos, do Novo. Veterano jornalista Joseoly Moreira, que perde um amigo, mas não perde a piada, sapecou: "Esse é bom porque sabe mexer com as massas!" Uma clara alusão ao histórico de GL como executivo da maior indústria de massas do País...

Energia limpa

O deputado Leônidas Cristino (PDT) propôs na Câmara Federal a criação de uma política de Estado para estimular a expansão do setor fotovoltaico e de um Marco Legal da Energia Solar. "A desoneração dos insumos e componentes para geração desta energia pode atrair investidores externos para ampliar o parque fabril e baratear custos, aumentando a capacidade de aproveitamento dessa fonte tão abundante no País e no Nordeste", afirmou.

Lei do Abuso

Pelo menos 19 estados tiveram protestos, no último domingo, contra o projeto de lei do abuso de autoridade, que aguarda sanção do presidente Bolsonaro. A proposta é alvo de críticas de juízes, procuradores e entidades que representam o Ministério Público. Em votação na Câmara, no último dia 14, só três dos 17 deputados do Ceará presentes foram contra o requerimento de urgência para o projeto: Célio Studart, Capitão Wagner e Heitor Freire. PL foi aprovado em seguida sem votação nominal.

A festa

Tradicionalíssima Expocrato, maior evento agropecuário e de entretenimento do interior do Ceará, está em vias de integrar o calendário oficial do Estado. É o que propõe o deputado Danniel Oliveira (MDB), através de projeto de lei.