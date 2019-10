Paulo César Norões: Em defesa da democracia

A fala de Eduardo Bolsonaro sobre eventual reedição do AI-5, artifício da ditadura para dar poderes totalitários ao presidente Costa e Silva, em 1968, de tão desastrada conseguiu unir contra si a quase totalidade da classe política brasileira. Aliás, nem o presidente da República, pai do deputado, endossou: "Quem quer que seja que fale em AI-5 está sonhando", afirmou Jair Bolsonaro.

Presidentes da Câmara e do Senado, parlamentares de esquerda e de direita - inclusive correligionários do próprio Eduardo, que, desde a semana passada, passou a ser líder do PSL na Câmara - foram unânimes em classificar a fala como um atentado à democracia. A última vez que se viu discurso tão afinado de políticos de A a Z foi nos anos 1980, quando das campanhas das Diretas Já e pela redemocratização do País.

Por aqui

A reação não ficou restrita a Brasília. Aqui no Ceará, o governador Camilo Santana tachou a fala de Eduardo Bolsonaro como "algo desprezível, repugnante, e que jamais iremos aceitar". Já o prefeito Roberto Cláudio disse que o Brasil carece de "lideranças que prezem pela serenidade, atuem com maturidade e sabedoria, valorizem um projeto nacional e busquem a unidade do nosso povo? tudo que tem faltado à atuação do parlamentar!"

Retratação

Diante da avalanche de críticas e da ameaça de partidos da oposição de pedir a cassação de seu mandato, não restou a Eduardo Bolsonaro outro caminho do que tentar se justificar e pedir desculpas. Aliás, no melhor estilo Bolsonaro. Mas o assunto ainda vai render. Objetivo atingido, portanto.

Divisão

Indicados de Eunício Oliveira já deixaram seus cargos e o Porto do Mucuripe terá uma nova gestão. A indicação da presidência caberá ao deputado federal Moses Rodrigues (MDB) e as quatro diretorias serão preenchidas por indicação de outros quatro parlamentares.

Terceira via

Deputado Célio Studart deverá ser mesmo candidato a prefeito de Fortaleza, em 2020. Quer ajudar o Partido Verde a eleger vereadores, mas sem descartar uma surpresa. Afinal, lembra, o fortalezense não tem cabresto e vez por outra opta por uma terceira via. Quem sabe?

Partido Novo anuncia aprovação do nome do executivo Geraldo Luciano para ser candidato da legenda a prefeito de Fortaleza. Geraldo submeteu-se a processo seletivo pelo qual o Novo endossa seus candidatos. Agora é aguardar e ver se a candidatura de GL se concretiza

Lançamento da frente Parlamentar da Radiodifusão reuniu uma pequena multidão no Salão Verde da Câmara Federal. A Frente já nasceu com a adesão de 258 parlamentares, mas há mais de uma centena da fila para assinar. Deverá ser a maior do Congresso Nacional