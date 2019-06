Paulo César Norões: De olho na Transposição

A comissão especial da Assembleia Legislativa que acompanha as obras de transposição do São Francisco vai, na próxima sexta-feira (14), ao Cariri ver o andamento dos trabalhos. Para o presidente da comissão, deputado Guilherme Landim (PDT), "é inconcebível o que está acontecendo". R$ 8 bilhões já foram investidos e tudo pode ser jogado fora se a obra não for concluída dentro de meses. Esta é a avaliação dos técnicos da Cogerh, segundo Landim: "O sol e a chuva deterioram o que já foi feito", afirma.

Os parlamentares irão se reunir com representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Consórcio responsável. "A redução de 71% dos repasses federais para o Ceará traz uma preocupação enorme. Vamos lá fazer uma visita e entender o que está acontecendo, para esclarecer a sociedade cearense", explicou o deputado Danniel Oliveira, membro da comissão.

Cinturão das águas

A comissão vai, também, visitar no Cariri o Cinturão das Águas, projeto complementar que vai levar a água da transposição para o Castanhão: Esta obra também está parada por falta de recursos. "Sem o Cinturão, a água não chegará ao maior açude do Ceará", esclareceu Guilherme Landim.

Parlanordeste

Secretário-geral eleito do Parlanordeste, o presidente da Assembleia cearense José Sarto (PDT) participa hoje em Salvador de novo encontro de gestores de Parlamentos dos nove estados nordestinos. O encontro terá desdobramentos de assuntos que o presidente Sarto tem pautado na Assembleia, como a situação do Banco do Nordeste e reforma da Previdência. O último encontro do colegiado ocorreu em São Luís, no dia 29 de março.

Pleitos

Os presidentes reforçarão o pleito de retirada de quatro pontos do texto que tramita no Congresso: BPC, aposentadoria rural, desconstitucionalização e o regime de Capitalização. O colegiado é um articulação para o fortalecimento do Nordeste.

Nota 10

Cerca de 150 ônibus levaram os estudantes "Nota 10", que lotaram um dos auditórios do Centro de Eventos do Ceará na manhã de ontem. Na lista divulgada pela organização, Fortaleza aparece apenas uma vez, com a Escola Professora Consuelo Amora, enquanto Sobral, por exemplo, emplacou seis escolas somente no mesmo segundo ano do Ensino Básico. Detalhe: a segurança do evento pedia para abrir todas as faixas estudantis, talvez imaginando tratar-se de frases de protesto.

PT e PC do B ficaram divididos no projeto que concede cidadania cearense à ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Entre os petistas, Elmano Freitas e Fernando Santana assinaram e Moisés Braz e Acrísio Sena, não. A comunista Augusta Brito disse "sim", e Carlos Felipe "não"

Em 2013, quando a prefeita Mônica Aguiar assumiu, Camocim tinha 10 escolas entre as 150 piores do Estado. Hoje, tem 17 entre as Nota 10. Professores do Município foram convocados pela Seduc para reforçarem o sistema escolar de Granja, Caucaia e Itapajé, onde mostram como se faz educação de qualidade