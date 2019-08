Paulo César Norões: Acordo pode manter aliança governista

Os bastidores da política local fervilham em torno dos possíveis nomes do grupo governista para suceder Roberto Cláudio na Prefeitura de Fortaleza. Os mais badalados, por ora, são o do presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, e o do secretário Samuel Dias, braço direito do prefeito.

Outro nome bastante citado é o de Élcio Batista. O chefe da Casa Civil é, de longe, a estrela mais reluzente do secretariado de Camilo Santana. Tem se movimentado bastante nos últimos meses, com acentuado protagonismo nas ações de Governo e nas relações deste com a sociedade organizada.

Há quem aposte que Élcio seria peça-chave numa possível composição para manter o PT aliado ao PDT dos irmãos Ferreira Gomes - uma relação atualmente estremecida, por conta dos posicionamentos de Ciro Gomes em relação a Lula e o PT. No cenário local, um racha entre os dois partidos favorece a oposição, que tem no deputado Capitão Wagner um candidato potencialmente forte.

Se filiando ao partido do governador e escolhido o candidato, Élcio atenderia ao desejo dos petistas que defendem uma candidatura própria, em 2020. Em contrapartida, o acordo abriria caminho para que o PDT indicasse o candidato governista na sucessão de Camilo Santana, dois anos depois. A preço de hoje, o próprio Roberto Cláudio.

Tudo, porém, ainda é especulação. Neste momento, as conversas são todas em off, ninguém assume nada. E o histórico mostra que a definição da chapa governista só acontece no limite do prazo legal. Até lá, muita coisa ainda há de acontecer.

Um basta nas polêmicas

Camilo Santana usou uma rede social para pedir um basta nas polêmicas que tomam conta da política brasileira. O governador não citou nomes, mas não é preciso esforço para entender que ele se referia à sequência de fatos recentes envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, especialmente a refrega com os governadores nordestinos e, por último, com o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. "Falas e ações que beiram a insanidade e parecem buscar a banalização do assunto", escreveu o governador, que fez um apelo ao bom senso e atenção aos graves problemas que o Brasil precisa resolver.

A mesma pauta

Se depender dos políticos dos Inhamuns, os problemas do transporte alternativo entre Tauá e Parambu serão sanados. Nesta quarta-feira, enquanto os Noronha - deputado federal Genecias, deputada estadual Aderlânia e o vice-prefeito de Parambu Júnior - se reuniam com o superintendente do Detran Ígor Ponte, o deputado estadual Audic Mota (PSB) estava na sala do presidente da Agência Reguladora do Ceará (Arce) Fernando Alfredo Franco. Num caso e no outro, saíram dos encontros com a promessa de solução. Assim seja.

Tasso na Fiec

Senador Tasso Jereissati será palestrante na reunião ordinária da Associação Nordeste Forte, entidade sem fins lucrativos que promove ações de desenvolvimento socioeconômico na região. O evento será amanhã, às 9 horas, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). A Associação Nordeste Forte reúne os presidentes de federações de indústria do Nordeste, que deverão estar todos presentes. Tasso falará sobre o atual momento do País.