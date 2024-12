Novo papel de Jade, Nelson Martins e chegada de Domingos: o que pretende Elmano com a reforma

A reforma administrativa promovida pelo governador Elmano de Freitas (PT) trouxe mudanças que sinalizam uma estratégia clara de fortalecimento em áreas fundamentais para a gestão. A troca no comando da Casa Civil, o coração do governo, foi o primeiro sinal de que Elmano buscava uma mudança estrutural.

Além disso, destacam-se três movimentações importantes no direcionamento político e administrativo do Estado: o novo papel da vice-governadora Jade Romero, que assume a Secretaria da Proteção Social; Nelson Martins, que retorna à articulação política; e o ex-vice-governador Domingos Filho, agora à frente do Desenvolvimento Econômico.

A reforma administrativa, por sinal, já conta com a presença direta de Chagas Vieira, o novo chefe da Casa Civil, na concepção do novo organograma do Estado para os dois últimos anos do governo. Elmano, inclusive, afirmou, em entrevista à TV Verdes Mares, que já havia convidado o secretário para continuar no governo em 2023.

Novo papel da vice-governadora

Outra mudança que chama atenção é a escolha de Jade Romero para a Secretaria da Proteção Social. Uma figura de forte representatividade política à frente de uma pasta estratégica, responsável por políticas de combate à pobreza e inclusão social, anteriormente comandada por Onélia Santana, indicada pela base governista para o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Com a vice-governadora no comando, Elmano reforça o papel dela em uma área sensível, como a segurança alimentar e a proteção de populações vulneráveis, num momento em que a recuperação econômica ainda precisa ganhar mais tração.

Mudanças na articulação

Já a Secretaria da Articulação Política, agora sob o comando de Nelson Martins, é um dos eixos centrais da administração e alvo de críticas até aqui. Nelson, com ampla experiência e trânsito entre as forças políticas do Estado, retorna ao cargo com a missão de renovar o diálogo com a base governista. Seu papel será essencial para assegurar a governabilidade em um cenário onde o relacionamento com o Legislativo se torna indispensável.

Volta de Domingos Filho

Por sua vez, Domingos Filho, ex-presidente da Assembleia Legislativa e ex-vice-governador, assume a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, uma área que vai além do planejamento para atuar diretamente na geração de empregos e na atração de investimentos. Domingos substitui Salmito Filho, que retorna à Assembleia Legislativa para cumprir seu mandato de deputado.

O papel de Domingos será o de impulsionar projetos estratégicos, como a expansão do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e a diversificação da matriz econômica do Estado.

As movimentações, que totalizam 13 mudanças, indicam que o governador Elmano de Freitas está jogando com cartas altas, posicionando lideranças experientes em áreas de impacto direto na vida da população e no fortalecimento da administração. Resta acompanhar os resultados dessa aposta.