O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) passou mal durante sessão deliberativa de votação da PEC paralela no Plenário do Senado. Ele foi atendido ainda no local e levado de maca para um hospital da região.

A sessão chegou a suspensas por alguns minutos mas já foi retomada. O Plenário do Senado discute a PEC paralela, da reforma da Previdência, que facilita a adesão de estados e municípios, se assim desejarem, às novas regras da aposentadoria.