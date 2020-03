Secretários de Roberto Cláudio deixam os cargos de olho na eleição para vereador em Fortaleza

Dois secretários municipais do prefeito Roberto Cláudio (PDT), que são vereadores de Fortaleza, estão deixando os cargos no Executivo para voltar à Câmara Municipal. A mudança ocorre por conta do prazo de desincompatibilização para quem deseja disputar mandatos de vereador em outubro. Outros gestores do Poder Executivo Municipal, entre ex-vereadores e nomes novos, também devem deixar a gestão até o fim desta semana, obrigando o prefeito a fazer mudanças no grupo de auxiliares em meio à pandemia do coronavírus.

A coordenadora especial de Políticas sobre Drogas, Marta Gonçalves (PL), que tem status de secretária, reassumiu hoje (31) o mandato na Câmara Municipal e, ato conínuo, se licenciou do cargo para tratar de assuntos particulares, ou seja, sem remuneração. Assim, Professor Eloi (PL) segue no exercício do mandato. Marta é esposa do prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves.

Outro que deve deixar ainda nesta semana o quadro de secretários municipais é Elpídio Nogueira (PDT), dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social.

As mudanças ocorrem, porque a legislação eleitoral determina prazos para a desincompatibilização, ou seja, o afastamento de ocupantes de cargos públicos no Poder Executivo, que queiram concorrer às eleições. No caso de secretários, eles devem deixar a gestão até seis meses antes do pleito, ou seja, até abril deste ano.

Troca-troca

O retorno Elpídio Nogueira para a Câmara também mexe com a composição por lá. Carlos Dutra (PDT), que está no exercício do mandato, volta para a suplência.

O troca-troca afeta a gestão municipal. O prefeito Roberto Cláudio terá que nomear novos secretários para as respectivas pastas. Além de Marta e Elpídio, outros auxiliares poderão deixar os cargos de olho nas eleições de 2020.

Nos bastidores, vereadores aliados da gestão dão como certa a saída do secretário executivo da Regional II, o ex-vereador Marcos Teixeira; da diretora do Frotinha do Antônio Bezerra, a ex-vereadora Cristina Brasil; do presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), o ex-vereador Fábio Braga, entre outros.

O coordenador de Juventude de Fortaleza, Julio Brizi, e o coordenador especial de Articulação Política da prefeitura, Lúcio Bruno, também são citados como prováveis candidatos a vereador da Capital, neste ano. Para isto, deverão deixar os cargos públicos também nos próximos dias.