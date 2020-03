Roberto Cláudio chama de grave, confusa e contraditória mensagem de Bolsonaro sobre Covid-19 na TV

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, se pronunciou em suas redes sociais a respeito do discurso de Bolsonaro transmitida em rede nacional na noite desta terça-feira (24). Roberto Cláudio classificou de grave, confusa e contraditória a mensagem do chefe do executivo à nação sobre a pandemia do novo coronavírus.

"A gravidade de uma pandemia recém-chegada ao Brasil, de consequências ainda incertas sobre as populações mais pobres, associa-se nesse momento a um tipo de mensagem muito grave enviada pela maior liderança do país, o Presidente da República. A mensagem confusa, contraditória com as informações técnicas do próprio Ministério da Saúde, sem qualquer base científica e sem mérito humanitário, coloca, pela força do interlocutor, a nossa população sob um evitável grave risco de contaminação.", escreveu.

O prefeito disse ainda que espera que Bolsonaro possa corrigir o seu posicionamento e que trate de proteger as vítimas da doença no país.

Esperamos honestamente que o governo federal assuma uma postura estadista, deixe de rivalizar e construa consensos, corrija seu posicionamento com base na melhor ciência, se solidarize com as vítimas e seus familiares, reconheça o trabalho heroico de profissionais de saúde, apoie o trabalho sério feito com recursos próprios por diversos municípios e estados brasileiros e trate de proteger urgentemente outros milhões de brasileiros potencialmente vítimas do Covid-19." concluiu.