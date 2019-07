Previdência: Comissão rejeita 99 sugestões de alteração do texto da reforma

A comissão especial da reforma da Previdência (PEC 6/19) na Câmara rejeitou, por 35 votos a 13, os 99 destaques individuais à proposta. A votação foi feita em bloco. Destaques são o nome técnico para sugestões de alterações do texto aprovado. Mais cedo, a comissão aprovou o texto básico da reforma.

Há, ainda, 17 destaques de bancadas a serem analisados, que precisam ser votados um a um. Outros 24 destaques foram retirados e dois declarados prejudicados pelo presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos (PL-AM).

Para o vice-líder do governo deputado Darcísio Perondi (MDB-RS), a votação economiza “um baita tempo” na análise do texto. “Ganha o Brasil e essa base que trabalha com confiança, com segurança, com coragem, com patriotismo”, disse.

Já a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) afirmou que é “vergonhoso ver um bando de homens engravatados rindo e aplaudindo a votação de uma das matérias mais cruéis, que desconstrói a previdência social”.