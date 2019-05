Prefeito se reúne com bancada cearense para alinhar pautas de interesse de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), se reuniu, nesta segunda-feira (20), no Paço Municipal, com deputados da bancada federal cearense para pedir apoio em torno de demandas do município em parceria com a União. Entre os pleitos, mais recursos para a área da Saúde, principalmente, para a ampliação e custeio do Instituto Doutor José Frota (IJF).

O coordenador da bancada cearense, deputado Domingos Neto (PSD), reconheceu que a manutenção do IJF é um desafio da gestão municipal, com impacto no Estado, já que a maioria dos pacientes do hospital vem do Interior. O parlamentar, no entanto, relatou dificuldades orçamentárias que o Governo Federal, e a Pasta da Saúde, tem enfrentado.

Do Orçamento que está aprovado para este ano, de R$ 800 milhões para suplemento de MAC (Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar), só temos disponível R$ 150 milhões. Para que a gente possa ser contemplado nesse final é onde talvez caiba pedir uma audiência com o ministro e quando for levar o maior número de parlamentares possível para tentar sensibilizar e fazer, naturalmente, uma boa pressão política"

O cenário hoje no Ministério da Saúde, segundo Domingos Neto, é de levantamento dos equipamentos e serviços na área existentes nos municípios.

"Eles estão fazendo o credenciamento dos municípios e UPAs que ainda não estão recebendo (recursos). Para tratamento em UTI, eles também estão fazendo. A fila de prioridade (dos recursos) é para os hospitais que não existem", contou.

Dos 22 parlamentares cearenses, além de Domingos Neto participaram também do encontro: André Figueiredo (PDT), Leônidas Cristino (PDT), Denis Bezerra (PSB), Robério Monteiro (PDT) e Eduardo Bismarck (PDT), além de secretários municipais.

Pedidos

A requalificação do Mercado São Sebastião e da BR-116, no trecho que passa por Fortaleza, também entrou na lista de pedidos do prefeito Roberto Cláudio aos parlamentares cearenses.

Domingos Neto reforçou que, no atual momento de crise financeira, uma das saídas para 2020 será o Orçamento Impositivo, que obrigará o Governo Federal a pagar as emendas parlamentares das bancadas estaduais até o limite de 1% da Receira Corrente Líquida.