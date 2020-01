Prefeito de Eusébio exonera secretário de Cultura após citar 'deturpações graves' em evento de circo

O prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, decidiu exonerar o secretário de Cultura do município, Léo Abreu, informando a decisão por meio de vídeo publicado nas redes sociais. O afastamento ocorre no último dia da 20ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo, ocorrida na cidade da Região Metropolitana de Fortaleza desde o dia 12 de janeiro até este domingo, em parceria com a Prefeitura de Eusébio. Segundo o prefeito, "deturpações graves aconteceram ferindo a ética, os princípios religiosos e a moral" durante o evento.

Sem entrar em detalhes sobre o conteúdo do evento que motivou a exoneração, Acilon Gonçalves afirmou que, a partir de agora assume o “controle total do que for acontecer em qualquer evento, analisando um a um para uma possível deturpação”. Falou ainda que "portanto, assumo totalmente o controle da Secretaria de Cultura para investigar o porquê de ter acontecido isto, para que não ocorra mais e continuarei firme em defesa da família, da ética, da moral e dos princípios religiosos".

A demissão de Léo Abreu ocorre depois da repercussão de vídeos de um dos momentos da Convenção que trazia cenas com atores seminus.

O portal da Prefeitura Municipal de Eusébio, em matéria publicada no dia 8 de janeiro sobre o evento, traz que o evento conta, tanto com atividades gratuitas, como com espetáculos pagos. "As apresentações dos espetáculos serão abertas ao público e acontecerão a partir das 17 horas. Já as oficinas terão início diariamente a partir das 9 horas, tanto nas lonas de circo como na Associação CircoLar. O evento contará também com espetáculos com ingressos limitados, que acontecerão a partir das 22 horas", traz o site.

O Sistema Verdes Mares tentou entrar em contato com Léo Abreu, mas não conseguiu até a publicação.