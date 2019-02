O Governo Bolsonaro pretende criar uma rede social privada para ministros e parlamentares, um aplicativo para que os políticos tenham uma espécie de WhatsApp para falar direto com o titular de cada pasta, informou o jornal "O Globo", nesta quarta-feira.

"A ideia é que o sistema reúna dados sobre a atuação dos políticos em votações, o andamento da execução das emendas e também os cargos indicados por eles no governo. Da parte do governo, haveria um canal direto para comunicação com ministros e informações sobre programas das pastas para que os deputados possam interagir", detalhou a publicação.

"Vai ser um aplicativo interno em que todo mundo vai poder entrar: parlamentares e ministros, uma coisa legal. A ideia é mostrar, por exemplo, quais programas há na ação social, na saúde, e aí os deputados vão ver os programas, poder passar para os prefeitos, divulgar, tendo acesso online. E e eu vou ter todo o acesso às votações deles e tudo mais; e os ministros também", informou Carlos Manato, secretário especial para a Câmara, órgão vinculado à Casa Civil.

O ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo) foi o primeiro a revelar a ideia em uma reunião com um parlamentar.