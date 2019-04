Governo deve ceder cargos de comando em órgãos federais para partidos; BNB está na lista

Em encontro com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentou a líderes partidários no Congresso Nacional uma lista com cargos federais regionais de projeção nacional que estarão disponíveis para indicação das lideranças. Na lista estão órgãos como o Dnocs e o Banco do Nordeste, ambos com sede no Ceará. As indicações obedeceriam a critérios já estabelecidos.

A ideia do governo, que acabou cedendo às cobranças da base aliada, é que os líderes, conduzidos por Maia e Alcolumbre, iniciem a indicação dos cargos já na semana que vem, segundo informa o Jornal Folha de S. Paulo.

Um parlamentar cearense, que acompanha as negociações, confirma o encontro entre as lideranças, mas relata certo ceticismo entre os parlamentares após a circulação da informação do encontro. "Estão todos no clima de: vamos esperar alguma confirmação. Já houve muita promessa", detalha.

A sinalização é parte da estratégia do governo para apagar o incêndio que tem sido causado pelas falhas de articulação política no Congresso, a exemplo do que vem ocorrendo na Câmara, no debate da reforma da Previdência. O Planalto tem sofrido constantes derrotas na tentativa de fazer a reforma avançar na Comissão de Constituição e Justiça.

O alvo da investida é o grupo de partidos de direita e centro-direita que estariam mais propensos a se aproximar do governo.