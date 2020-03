Governadores do NE irão adquirir equipamentos e insumos médicos para combate ao coronavírus

Em reunião virtual, nesta sexta-feira (20), os nove governadores do Nordeste definiram a intensificação do processo de compras conjuntas de equipamentos e insumos médicos para os nove estados para combater o coronavírus na região.

A região formalizou o modelo de consórcio recentemente como forma de baratear os custos de compras feitas em larga escala. O modelo, assim, vai funcionar nesse momento de crise na saúde. Ainda não há detalhes, no entanto, da quantidade de equipamentos e valores investidos.

Paralelamente, o governador Camilo Santana (PT), anunciou nas redes sociais, que o "novo hospital adquirido pelo Governo do Estado, com 230 leitos extras, já está sendo preparado pela Secretaria da Saúde para começar a funcionar a partir do próximo domingo (22) exclusivamente para receber pacientes com coronavírus, além dos outros equipamentos estaduais, que contam com alas destinadas a esse tratamento".

Camilo ainda fez um apelo aos prefeitos cearenses para o cumprimento do decreto do Governo, publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (19), que visa o isolamento social no momento da proliferação do vírus. "Todos temos que estar unidos nessa missão", pediu o petista.