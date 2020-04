Deputados e Governo Estadual alinham medidas de enfrentamento ao coronavírus

O governador Camilo Santana (PT) se reuniu, nesta quarta-feira (15), com deputados estaduais para alinhar medidas de enfrentamento ao coronavírus. Ao todo, 37 parlamentares participaram do encontro remoto, entre base e oposição, além do secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, o chefe da Casa Civil, Elcio Batista, e o assessor de Relações Institucionais do Governo, Nelson Martins.

Na reunião, que durou cerca de 5 horas, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (PDT), pediu a Camilo para enviar já na quinta (16) o projeto de contenção de gastos do Estado, que adia a concessão de ascensões funcionais e suspende nomeações de aprovados em concurso público neste ano, para que a matéria possa começar a tramitar na Casa.

"Para que a gente possa dar um encaminhamento célere a essa mensagem que trata do contingenciamento, que ela pudesse dar entrada na Casa até amanhã, para que a gente possa convocar uma sessão remota, condensar as matérias, para votar", detacou.

Na ocasião, o deputado também reforçou que várias proposiões dos deputados já têm sido adotadas espontaneamente pelo governador, como a isenção das tarifas de água e energia elétrica para famílias de baixa renda, vale gás, entre outras.

Os parlamentares também apresentaram demandas, como a possibilidade do Estado alugar pousadas e hotéis para acomodar pessoas de grupo de risco que vivem em situações precárias, e não conseguem ficar isoladas, concessão de refis para os meses de crises, fortalecimento de barreira sanitária, entre outras medidas.

Camilo disse que irá analisar as propostas e que em breve dará uma resposta aos parlamentares. O governador também agradeceu o empenho dos deputados em aprovar projetos e por terem doado suas emendas individuais, que totalizam R$ 46 milhões, para ações de combate à pandemia no Estado.

Isolamento social

O governador também pediu ajuda dos deputados para reforçar medidas de isolamento social, tanto na Capital como no interior. "“Essas medidas (de isolamento social) são muito importantes para que a gente retarde o aumento da curva e não estrangule o sistema de saúde. Tenho colocado desde o início que nossa prioridade é preservar e garantir a vida dos cearenses. Todas as nossas ações tem sido tomadas com base no que diz a ciência", afirmou Camilo Santana.

Sarto destacou que, em Fortaleza, muitos bairros ainda continuam com um insento movimento social nas ruas e que as pessoas parecem não acreditar na potencialidade da Covid-19.

"Os bairros (de Fortaleza) estão tendo uma dinâmica social que ainda parece não acreditar na potencialidade dessa Covid-19. Então esse é um grande desafio. Por isso que, entre outras razões, Fortaleza está com esses índices altos da doença", afirmou Sarto, reforçando a importância da adesão ao distanciamento social", salientou.