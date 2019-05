Cortes podem atingir até emendas dos deputados, anuncia Camilo em reunião com parlamentares

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, na manhã desta segunda-feira (27), em reunião com deputados estaduais da sua base de apoio na Assembleia, que o Estado vai promover corte de gastos na máquina pública. A redução de despesas pode impactar inclusive as emendas dos parlamentares ao Orçamento.

O “pé no freio”, segundo Camilo Santana, ocorrerá por conta do cenário de incertezas na economia. O Executivo, diz ele, busca alternativas para aumentar a receita do Estado sem aumentar impostos e que os ajustes são necessários. Dos 46 deputados estaduais, 39 compareceram ao encontro desta manhã, que tem ainda a presença de todos os secretários estaduais do governo.

“Ninguém sabe o que pode acontecer, por isso que a gente tem que puxar o freio e manter o Estado equilibrado. Já defini dentro do governo um percentual de gastos com investimentos, obras, PCF (Pacto de Cooperação Federativa - indicação dos deputados), prefeitos, (gastos) por ano, divididos por mês”, detalhou, incluindo as sugestões dos parlamentares que é o PCF.

O governador Camilo Santana se reuniu com os deputados estaduais da base e os secretários de governo nesta segunda-feira (27), no Palácio da Abolição Foto: José Leomar

Durante a primeira parte da reunião, não foi dito aos deputados quais serão os percentuais de cortes. É através do PCF, firmado entre Governo e prefeituras, que os deputados indicam obras e projetos nos municípios cearenses. O valor anual é de até R$ 1 milhão para cada parlamentar.

Esse programa é considerado importante pelos deputados por ser uma forma de garantirem recursos às bases eleitorais no Interior do Estado.