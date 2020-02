Comissão formada pelos 3 Poderes vai buscar solução para motim de policiais

As autoridades dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) no Ceará vão tentar, juntas, buscar uma solução para colocar fim à paralisação de parte dos Policiais Militares do Estado, com o acompanhamento do Exército.

O esforço conjunto será viabilizado por meio de uma comissão criada com representantes dos três Poderes. A ideia de formar uma comissão foi uma sugestão do Ministério Público do Estado do Ceará.

"Os Poderes Constituídos do Estado do Ceará - Legislativo, Executivo e Judiciário - informaram na noite desta terça-feira (25/02), em nota conjunta, por sugestão do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a criação de comissão com objetivo de buscar uma solução para por fim à paralisação dos Policiais Militares do Estado. A Comissão será formada por integrantes de cada poder, com do participação do MPCE e acompanhamento do Exército Brasileiro", informou uma nota publicada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e pelo Governo do Ceará, na noite desta terça-feira.