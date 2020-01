Começa prazo de inscrição para concurso do Ministério Público do Ceará

Foram abertas, nesta quinta-feira (2), as inscrições para o concurso público do Ministério Público do Ceará para 30 vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de analista e técnicos ministeriais. O prazo termina no próximo dia 21 de janeiro, no site da Cebraspe, organizadora do concurso. A data prevista para realização da prova é dia 8 de março. Os salários podem chegar a R$ 5,9 mil e a taxa de inscrição é de R$ 100 para nível superior e R$ 70 para nível médio.

Para quem possui nível médio, são ofertadas 13 vagas, mais cadastro reserva, para o cargo de técnico ministerial, sendo nove para ampla concorrência, uma para candidatos com deficiência e três para negros. A remuneração mensal é de R$ 4.038,91, composta por vencimento de R$ 2.935,08 e auxílio-alimentação de R$ 1.103,83 com jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Candidatos com nível superior terão disponíveis 17 vagas para o cargo de analista ministerial, mais cadastro de reserva, distribuídas nas áres de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Engenharia Civil, Psicologia e Serviço Social. O salário mensal é de R$ 5.919,42, composto por vencimento de R$ 4.815,59 e auxílio-alimentação de R$ 1.103,83 e com jornada de trabalho de 30 horas por semana.

Provas

As provas para os dois cargos incluem avaliação objetiva com 120 questões, de certo ou errado, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, além de prova discursiva de redação. O cargo de analista ministerial contará ainda com mais uma etapa, de avaliação de títulos.