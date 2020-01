Com debate ambiental em alta, Bolsonaro diz que vai criar Conselho da Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro disse em rede social nesta terça (21) que determinou a criação do Conselho da Amazônia, a ser coordenado pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão.

Segundo Bolsonaro, o conselho terá o objetivo de coordenar as diversas ações em cada ministério voltadas para a proteção, a defesa e o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Ele também disse que, entre outras medidas determinadas, está também a criação de uma Força Nacional Ambiental, à semelhança da Força Nacional de Segurança Pública, voltada à proteção do meio ambiente da Amazônia.

O anúncio acontece durante a semana do Fórum Econômico Mundial em Davos, que é dominado pelo debate ambiental. Duas das maiores estrelas do evento, Donald Trump e Greta Thunberg, falaram sobre o assunto, mas em direções opostas.

O presidente americano reclamou de alarmismo, enquanto a ativista sueca pediu aos participantes que discutam aquecimento global baseados em fatos científicos e não em opiniões.

Também neste mês, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que pretendia criar uma Secretaria da Amazônia, em Manaus, no estado do Amazonas. A ideia seria "materializar a presença do Ministério do Meio Ambiente [MMA] na região", diz a pasta em nota.

Apesar da intenção, anunciada no dia 8, ainda não há detalhes sobre quadro e orçamento para a secretaria. "A Secretaria da Amazônia, com sede em Manaus, ajudará muito na viabilização das ações de fiscalização e promoção do desenvolvimento sustentável para toda a região", disse Salles, em rede social.