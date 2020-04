Câmara dos Deputados adia votação de projeto de socorro a Estados para dia 13

A Câmara adiou a votação do projeto de socorro aos Estados durante a pandemia do novo coronavírus. Sem consenso, a discussão foi prorrogada mais uma vez. A proposta estava na pauta de votação da Câmara desta quinta-feira, 9, mas agora deverá entrar na pauta da segunda-feira, 13.

"Nós vamos tratar de projetos mais simples para que com calma a gente trate os projetos complexos", anunciou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao abrir a sessão desta quinta-feira.

Além de suspender o pagamento de parcelas de dívidas com a União e bancos, o projeto permite aos governadores tomar crédito novo no limite de até 8% de suas receitas. Esse é um dos pontos mais polêmicos entre deputados e equipe econômica por causa do impacto fiscal.

Nesta quinta, a Câmara vai se debruçar sobre três propostas: auxílio para Santas Casas e hospitais filantrópicos, ampliação do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais e crédito para micro e pequenas empresas durante a pandemia da covid-19.