Alexandre Frota anuncia nesta sexta-feira, ao lado de Doria, que vai para o PSDB

O deputado federal Alexandre Frota é o mais novo integrante do PSDB. Ele se reuniu com dirigente do partido até as 23 horas de quinta-feira (15) e decidiu entrar na legenda. O anúncio será feito nesta sexta-feira (16), ao lado do governador João Doria. Vão participar dele ainda o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, e o líder da bancada da agremiação na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio.

​Frota foi expulso do PSL, partido de Jair Bolsonaro, acusado de infidelidade partidária. Numa entrevista à Folha de S.Paulo, ele afirma que Bolsonaro é um "idiota ingrato que nada sabe", afirma que a cadeira de presidente ficou grande para ele e que o atual governante do país "se lambuzou com o mel da Presidência". Afirma ainda que sua expulsão é um aviso para os que ainda acreditam viver em uma democracia.