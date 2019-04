Assembleias buscam união para garantir BNB e pautas regionais

Parlamentares nordestinos, na onda gerada pelos governadores com a criação do Consórcio Nordeste, participam de um encontro, em São Luís, no Maranhão, hoje, para fortalecer o discurso em torno de temas estratégicos para a região. Entre as prioridades, a manutenção do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

A comitiva cearense é comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto (PDT), acompanhado dos deputados estaduais Acrísio Sena (PT), Walter Cavalcante e Danniel Oliveira (MDB). Os parlamentares nordestinos aproveitam a maré positiva gerada pelos governadores para fortalecer o coro em defesa das demandas da região.

"Estamos ladeando os governadores, que neste ano já realizaram duas reuniões para a defesa dos interesses do Nordeste", afirmou José Sarto. "O Nordeste, que já é historicamente tratado de forma desigual com os recursos, não pode ser discriminado por questões políticas", complementou o presidente da Assembleia Legislativa.

Para José Sarto, ao contrário do que sinaliza o Governo Federal, instituições como Banco do Nordeste, Dnocs, Sudene e Codevasf devem ter a atuação fortalecida, dada a importância para o desenvolvimento regional.

Parlamento

O encontro com representantes de todas as nove assembleias legislativas tem como fio condutor a articulação do Parlamento Nordestino, um núcleo permanente de debates e iniciativas coletivas. "Temos várias possibilidades de construção. Na mesma estratégia que os governadores estão pensando pautas no âmbito do Executivo, podemos também pensar pautas no âmbito do Parlamento Nordestino", destacou o deputado estadual Acrísio Sena.

Já Walter Cavalcante, defensor da criação da Frente Parlamentar em Defesa do Dnocs na Assembleia Legislativa, disse que enviou 450 cartas para deputados estaduais do Nordeste e de Minas Gerais. "Eu tenho muita fé que a gente saia cada vez mais unidos e também com convicção de que precisamos demonstrar que os órgãos que estão sugerindo a privatização não vão dar guarida", sustentou.

Consórcio

Além da defesa das instituições consideradas "ameaçadas" pelos parlamentares, a missão se estende à criação de um consórcio. Para o presidente da Assembleia, José Sarto, "a forma consorciada, na economia de mercado, favorece, por exemplo, que o Ceará, consorciado com Bahia, Pernambuco, possa adquirir bens e serviços a preços muito menores de valor unitário". "Nós, nordestinos, vamos nos reunir para defender as bandeiras nordestinas", reforçou o presidente da Assembleia.