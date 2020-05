Pela primeira vez, Norte e Nordeste superam Sudeste em número de casos de Covid-19

Pela primeira vez, o total de casos de Covid-19 registrados pelos estados do Norte e do Nordeste (53.003 infectados), regiões mais pobres do Brasil, superou o número acumulado pelos estados do Sudeste (52.298 doentes), onde a pandemia do novo coronavírus começou no País em fevereiro.

Em balanço divulgado na noite desta terça-feira pelo Ministério da Saúde, o Norte tinha 17.362 casos notificados, o que representa 15,1% do saldo nacional. Já o Nordeste registrava 35.641 infectados (31,1% do total do País). O Sudeste, por sua vez, aparece com 52.298 casos oficiais (45,6% do saldo brasileiro).

O Centro-Oeste é a região menos atingida pela pandemia, com 3.388 casos registrados (3% do total do Brasil), enquanto o Sul tem 5,3% das notificações (6.026 infectados).

A tendência de aumento de casos nas regiões Norte e Nordeste foi identificada há uma semana, como mostrou reportagem do Diário do Nordeste no último dia 28 de abril.

Mais casos

1- São Paulo: 34.053

2- Rio de Janeiro: 12.391

3- Ceará: 11.470

4- Pernambuco: 9.325

5- Amazonas: 8.109