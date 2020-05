Brasil vira 3º país com maior número de mortes pela Covid-19 no mundo em 24 horas

O Brasil se tornou, nesta terça-feira (5), o terceiro país do mundo com o maior número diário de mortes pela Covid-19 em todo o mundo. Foram 600 novos óbitos registrados em 24 horas, segundo o dado do primeiro boletim do dia divulgado pelo Ministério da Saúde, no começo da noite - o número poderá subir ainda hoje na próxima atualização da noite.

>Pela primeira vez, Norte e Nordeste superam Sudeste em número de casos de Covid-19

Nesta terça-feira, só EUA e Reino Unido tiveram mais mortes notificadas pelo novo coronavírus do que o Brasil. Foram 2.244 americanos e 693 britânicos mortos em 24 horas. França (330), Itália (236) e Espanha (185) registraram números diários de óbitos inferiores ao Brasil.

O novo coronavírus matou pelo menos 254.532 pessoas no mundo desde que surgiu em dezembro na China. esde o começo da pandemia foram contabilizados mais de 3.629.160 casos de contágio em 195 países ou territórios.

O número de casos diagnosticados positivos só reflete, no entanto, parte da totalidade de contágios devido às políticas dos diferentes países para diagnóstico, pois alguns só o fazem com as pessoas hospitalizadas. As autoridades consideram que até agora, pelo menos 1.124.600 pessoas se curaram da doença.

Desde as 16h de Brasília de segunda-feira, foram registrados 5.163 novos óbitos e 75.475 contágios no mundo.