Lula deixa prisão em Curitiba para ir a velório de neto em SP

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a prisão da Polícia Federal em Curitiba às 7h deste sábado (2) para ir ao velório do neto, em São Paulo. Arthur Lula da Silva, de 7 anos, morreu no iníncio da tarde nesta sexta-feira (1º) em decorrência de uma meningite meningocócica.

A permisão de saída foi autorizada pela juíza Carolina Lebbos, que cuida da execução penal de Lula. De acordo com o G1, o ex-presidente saiu da sede da Polícia Federal (PF) em um helicóptero da Polícia Civil e seguiu para o Aeroporto do Bacacheri, também na capital, e embarcou em uma aeronave do governo do Paraná. O avião decolou do terminal aéreo às 7h19.

As circunstâncias do deslocamento de Lula foram mantidas em sigilo pela à Justiça Federal do Paraná.

O corpo de Arthur Lula da Silva, está sendo velado no Cemitério Jardim das Colinas, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, mesmo local que a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta em fevereiro de 2017, foi cremada.

Saída do ex-presidente

A Lei de Execução Penal prevê a permissão de saída de presos para velórios e enterros de familiares. Lula está preso em uma sala especial da PF desde o dia 7 de abril de 2018.