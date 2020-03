Desde fevereiro, 104 profissionais do Sírio-Libanês foram afastados por coronavírus

A Covid-19 já provocou o afastamento de 104 profissionais do Hospital Sírio-Libanês, desde fevereiro até esta segunda-feira (30).

Os afastamentos começaram em momento próximo à notificação do primeiro caso confirmado no Brasil, um homem de 61 anos de São Paulo que esteve na Itália. O paciente em questão foi atendido no Hospital Israelita Albert Einstein.

> Acompanhe a cobertura sobre o novo coronavírus

Não há informações sobre quantos profissionais estão afastados do trabalho no momento no Sírio-Libanês e quais funções exercem.

No domingo (29), o jornal Folha de S.Paulo revelou que 90 profissionais haviam sido afastados e que os testes dentro do hospital são feitos com frequência para segurança de funcionários e pacientes.

Procurado, o Hospital Sírio-Libanês falou que, no momento, não iria se pronunciar sobre o assunto.

A contaminação de profissionais de saúde é uma das preocupações na pandemia de coronavírus. Outros países atingidos tiveram problemas para atender pacientes, em parte, por sofrer baixas na linha de frente do enfrentamento ao vírus.