Inscrições para Fies terminam nesta quarta; resultado sai no próximo dia 26

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terminam nesta quarta-feira (12). Para se candidatar, os estudantes devem acessar a conta única do Governo Federal, por meio do portal (www.Gov.Br). A medida faz parte do plano de transformação digital do Governo. O objetivo é simplificar a vida do cidadão, com um login, que é o número do CPF, e uma senha para todos os serviços da administração pública.

O candidato também pode acessar o portal do Fies (fies.Mec.Gov.Br), onde será redirecionado para o site do Governo e, após o login ou a criação da senha, voltará para o site do programa de financiamento estudantil. Neste semestre, o programa vai ofertar 70 mil vagas em instituições privadas de ensino superior. O resultado sai no dia 26 de fevereiro.

O programa está dividido em duas modalidades: o Fies a juros zero para quem tem renda familiar de até três salários mínimos por pessoa e o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) para aqueles com renda familiar per capita de até cinco salários mínimos.

Mudanças

Em dezembro de 2019, o comitê gestor do Fies realizou algumas mudanças no programa. O MEC destaca, entretanto, que elas só valerão a partir do segundo semestreo. Uma das mudanças é a possibilidade de cobrança judicial dos contratos firmados até o segundo semestre de 2017 com dívida mínima de R$ 10 mil. O ajuizamento deve ser feito após 360 dias de inadimplência na fase de amortização (pagamento em parcelas dos débitos).

As mudanças também atingiram o uso da nota do Enem como forma de ingresso ao Fies. Hoje é preciso ter nota média mínima de 450 pontos e apenas não zerar a redação para pleitear o financiamento. O comitê estabeleceu uma nota de corte também para a parte discursiva, 400 pontos, que está abaixo da nota média nacional, de 522,8. Essas mudanças valem a partir de 2021.