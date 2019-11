Turquia cumpre promessa e começa a deportar jihadistas estrangeiros

A Turquia deportou um membro estadunidense do grupo Estado Islâmico (EI) nesta segunda-feira (11) e planeja expulsar outros sete jihadistas alemães e 11 franceses nos próximos dias, conforme prometido por seu governo na semana passada.

"Um terrorista estrangeiro, americano, foi deportado da Turquia", disse um porta-voz do Ministério do Interior, Ismail Catakli, sem especificar para que país foi expulso. "Outros sete terroristas estrangeiros, de origem alemã, serão deportados na quinta-feira", acrescentou o porta-voz, em declarações publicadas pela agência de imprensa pública Anadolu.

"Também estão em curso os trâmites para a expulsão de onze combatentes de origem francesa", informou ainda. "Eu digo a vocês que vamos enviá-los. Começaremos a partir de segunda-feira", declarou Soylu. "Não há necessidade de correr de um lado para outro. Nós vamos enviar os membros do Estado Islâmico. Eles são seus, façam o que quiserem", acrescentou o ministro.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse na semana passada que mais de 1.150 membros do EI estão atualmente nas prisões turcas e que suas tropas capturaram 287 jihadistas que escaparam dos centros de detenção turcos, aproveitando o caos causado pela ofensiva militar turca no norte da Síria em outubro.

A Turquia lançou uma ofensiva no nordeste da Síria no mês passado contra uma milícia curda qualificada como "terrorista", mas que apoiou os países ocidentais em sua luta contra o EI. A ofensiva foi interrompida após a assinatura de acordos com os Estados Unidos e a Rússia.

A Turquia pede regularmente aos países europeus que se encarreguem de seus cidadãos que aderiram ao EI e estão presos na Síria ou na Turquia, mas se chocam com a relutância, principalmente europeia, por razões de segurança.

"Não os manteremos no país até o fim dos tempos ... Vamos mantê-los sob custódia por um tempo. Depois, os enviaremos de volta para seus países", alertou Soylu há alguns dias. "Não somos um hotel dos membros do Daesh" (sigla em árabe para designar o Estado Islâmico), insistiu.

Além disso, o ministro turco acusou vários países europeus, como a Holanda e o Reino Unido, de privar alguns de seus cidadãos de sua nacionalidade para impedir que Ancara os expulsasse.

"Eles encontraram uma solução fácil ... Eles dizem: 'Tiramos a nacionalidade deles, não é problema nosso'. Isso é inaceitável do nosso ponto de vista. É totalmente irresponsável", explicou Soylu.