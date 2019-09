Secretário de Estado dos EUA debaterá crise do petróleo na Arábia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, seguiu para a Arábia Saudita onde discutirá possíveis respostas para o que os funcionários governamentais americanos acreditam ter sido um ataque do Irã contra importantes instalações petrolíferas sauditas.

A Arábia Saudita e os Estados Unidos dão a entender que o Irã estava por trás dos ataques de sábado passado. O lado iraniano nega envolvimento.

Pompeo viajou ontem (17). De acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo vai se encontrar com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, para "coordenar esforços visando conter a agressão do Irã na região". O secretário de Estado americano também vai visitar os Emirados Árabes Unidos.