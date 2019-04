O Reino Unido pedirá outro adiamento do Brexit para dar mais tempo ao Parlamento para aprovar o acordo alcançado com a União Europeia, declarou nesta terça-feira a primeira-ministra britânica, Theresa May.

May também se ofereceu para se reunir com o líder do partido trabalhista de oposição, Jeremy Corbyn, para chegar a um acordo sobre um plano para acabar com a resistência dos deputados.