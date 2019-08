Manifestantes de Hong Kong derrubam barreiras que protegiam o Parlamento

Ativistas pró-democracia de Hong Kong derrubaram as barreiras instaladas ao redor do complexo que abriga o Parlamento e a sede do Executivo do território neste sábado (31).

A polícia de Hong Kong disparou canhões de água e gás lacrimogêneo em manifestantes que lançavam bombas de gasolina em prédios do governo.

Um canhão de água usado pela polícia disparava água tingida de azul. A tinta mancha a pele e as roupas e é usada em outras partes do mundo para facilitar a identificação dos manifestantes após os protestos.

Mais cedo, um grupo ateou fogo a uma enorme barricada instalada perto do quartel-general da polícia neste sábado. Os ativistas usaram pedaços de plástico, cercas de metal e as cadeiras de um estádio de esportes próximo para provocar o incêndio em Wan Chai, distrito central do território.

A agitação no território começou em meados de junho devido a um projeto de lei de extradição — agora suspenso — que permitiria que pessoas fossem enviadas à China continental para julgamento em tribunais controlados pelo Partido Comunista. Desde então, evoluiu para apelos por mais democracia.

Na quinta-feira (29), a China enviou novas tropas para Hong Kong no que descreveu como uma rotação rotineira de vigilância da região. Na ocasião, o jornal China Daily disse que os soldados de Pequim podem agir se a situação se complicar nos próximos dias.