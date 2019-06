Helicóptero bate no topo de edifício em Nova York

O Departamento de Bombeiros de Nova York informou que um helicóptero colidiu com um prédio na 7a avenida, em Manhattan, nesta segunda-feira, 10.

Ainda não há informações sobre feridos.

Um helicóptero caiu no telhado de um prédio de Nova York na tarde de hoje(10) pouco antes das 14h.

Segundo o New York Times, piloto ficou ferido no acidente. Acredita-se que tenha tentado um pouso de emergência, de acordo com relatórios do Citizen App.

O teto do prédio desmoronou após o acidente, e imagens registradas no local por testemunhas mostram edificios na área sendo evacuados.

Um incêndio também foi relatado no local. Edifícios próximos foram evacuados, de acordo com a mídia local, e o tráfego foi bloqueado nas ruas vizinhas.

Ainda não está claro quem estava a bordo do helicóptero nem se há vítimas do acidente.

Pelo menos uma pessoa está ferida. A 7ª Avenida está bloqueada para atendimento da ocorrência.

A prefeitura de Nova York emitiu uma notificação de emergência dizendo que esperava o fechamento de ruas e a presença de pessoal de emergência na Sétima Avenida e na rua 51 Oeste. O NYPD também twittou que a área deveria ser evitada.